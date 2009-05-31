به گزارش خبرنگار مهر، با پخش نخستین مستند تبلیغاتی رقابت نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله‌ای تازه و حساس شد. گروههای فیلمسازی در ماههای اخیر با جدی‌ شدن حضور نامزدهای ریاست جمهوری در فضای انتخابات در سکوت خبری با چراغ خاموش ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها را شروع کردند.

"دولت یار" اولین فیلم از این مجموعه متنوع است که دیده و ارزیابی می‌شود. جواد شمقدری مشاور هنری محمود احمدی‌نژاد که چهار سال قبل ساخت فیلم تبلیغاتی وی را ساخته بود، مدتی پیش در راس یک گروه ساخت فیلم تبلیغاتی احمدی‌نژاد را شروع کرد. "دولت یار" مانند فیلم قبلی تمرکز اصلی‌اش را بر دو وجه مهم شخصیت احمدی‌نژاد گذاشته است؛ ساده‌زیستی و ارتباط با توده مردم. دو عنصری که در فیلم قبلی این نامزد ریاست جمهوری هم روی آن تاکید شده بود.

فیلم با تصاویری از حضور احمدی‌نژاد برای ثبت نام در وزارت کشور آغاز می‌شود. روی تصاویر سخنان احمدی‌نژاد در انتقاد از کاخ‌نشینی بعضی سیاستمداران پخش می‌شود و فیلم از همان آغاز بر ویژگی‌های شخصیت رئیس جمهوری به عنوان چهره‌ای مردمی و ساده‌زیست تاکید می‌کند. در فیلم قبلی با توجه به ناآشنا بودن مردم با سوابق و دیدگاههای احمدی‌نژاد تصاویری از منزل او نشان داده می‌شد تا بر ساده‌زیستی شهردار سابق تهران تکیه کند.

این بار اما تاکید بر وجه اجتماعی و سیاسی شخصیت احمدی‌نژاد پررنگتر است. فیلم مجموعه‌ای است از تصاویر سفرهای او به مناطق مختلف ایران، نطق‌هایش میان مردم و در هیئت وزیران و در همه این تصاویر مردمی و بی‌تکلف بودن رئیس جمهوری تاکید می‌شود. کارگردان برای تاثیر گذاشتن روی مخاطب پای احساسات را به میان می‌کشد و چشم‌های گریان ارغوان رضایی قهرمان تنیس، دختری خردسال و زنان و مردان کهنسال را به نمایش می‌گذارد.

اما فیلم در استفاده از احساسات بیننده زیاده‌روی می‌کند. تماشاگر پس از چند دقیقه از فیلم در برابر این صحنه‌ها واکسینه می‌شود. در بخش‌هایی از فیلم شمقدری مقابل رئیس جمهوری می‌نشیند و سعی می‌کند ابهام‌ها درباره عملکرد دولت نهم را روشن کند. اما این بخش که می‌توانست یکی از جذابترین بخش‌های فیلم باشد به حرف‌هایی اختصاص دارد که تکرار نطق‌ها و پاسخ‌هایی است که احمدی‌نژاد در سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم به مخالفانش داده است.

شمقدری به دوایر ملتهب نزدیک نمی‌شود و پاسخ احمدی‌نژاد را درباره مسائلی که دولت او را با چالش مواجه کرده نمی‌خواهد. "دولت یار" غافلگیرکننده نیست اما تصویر موجود از احمدی‌نژاد را کامل می‌کند. با وجود پرهیز از پرداختن به نقاط ضعف دولت نهم می‌توان گفت فیلم می‌تواند بر گروههایی خاص که این نامزد ریاست جمهوری قصد تاثیرگذاری بر آنها را دارد تاثیر بگذارد. "دولت یار" بیش از آنکه گروهی تازه به هواداران احمدی‌نژاد اضافه کند، تصویر ذهنی دوستداران و حامیان او را کامل می‌کند.

می‌توان گفت نخستین فیلم تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد به همان اندازه که در تاثیرگذاری بر گروه حامیان وی در چهار سال گذشته موفق است، در همراه کردن گروههای مخالف ناتوان است. فیلم برای مخالفان احمدی‌نژاد برگ برنده و امتیاز ویژه ندارد و نمی‌تواند آنها را تحت تاثیر اشک‌هایی قرار بدهد که در این چهار سال دولت نهم به آنها تکیه کرده است.