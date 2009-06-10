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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

کواکبیان در گفتگو بامهر:

رئیس جمهور باید مانند شهید رجایی خود را فرزند مجلس بداند

رئیس جمهور باید مانند شهید رجایی خود را فرزند مجلس بداند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور باید مانند شهید رجایی خود را فرزند مجلس بداند.

مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، رئیس جمهور شجاع را شخصی دانست که بیشترین قاطعیت را در اجرای قوانین تصویب شده مجلس داشته باشد و افزود: شجاعت به این معنا نیست که رئیس جمهور در برابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بایستد وآن را اجرا نکند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وقتی رئیس جمهور عامل به قانون اساسی باشد مدیران میانی و به تبع مردم وی را الگوی خویش قرار خواهند داد و از قانون تبعیت می کنند، ولی اگر رئیس دولت به قانون اساسی پایبند نباشد بی قانونی در جامعه ترویج پیدا خواهد کرد و دیگر کسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل نخواهد کرد.

دبیر کل حزب مردم سالاری خاطر نشان کرد: رئیس جمهور می تواند با تفاهم مثبت با مجلس شورای اسلامی قدرت قانونگذاری در کشور را بالا برده و همه را در برابر قانون اساسی به تعظیم و تکریم وادارد.

وی تاکید کرد مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید بر دولت نظارت بیشتری نمایند تا قوه مجریه قانون را زیر پا نگذارد. 

کد مطلب 894066

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