اعتماد متقابل میان نویسندگان و فیلمسازان وجود ندارد

سعید ابراهیمیفر به خبرنگارمهر گفت: اقتباس در سینما شیوهای است که از طریق آن یک فیلم برمبنای آثارمکتوب مانند رمان، داستان و یک قطعه شعر ساخته میشود. متاسفانه با وجود ادبیات غنی در ایران قبل و بعد از انقلاب توجه زیادی به سینمای اقتباسی نشد و کمتر شاهد ساخت آثاری شاخص در این زمینه بودیم.
کارگردان فیلم تلویزیونی "عاشقانه هایی بر باد " افزود : ادبیات پشتوانهای مهم برای سینما است و باید سینما را با ایجاد رابطهای قوی با ادبیات غنی کنیم. رابطه سینماگران و نویسندگان کمرنگ است واعتماد متقابل میان آنها وجود ندارد، فعالان عرصه ادبیات به فیلمسازان اعتماد نمی کنند و سینماگران به خاطر گرایشهای فکری خاص بعضی نویسندگان به ساخت و تبدیل آثار مکتوب به فیلم تمایل نشان نمیدهند.
وی در پایان گفت : باید درک و تعامل متقابل وبیشتر میان سینماگران و نویسندگان بوجود آید، سینماگران باید دراقتباس از آثار منتشر شده و با توجه به امکانات سینما تا حدی که امکان دارد رسم وفاداری را به جا آورند و نویسندگان مشکلات ، فضای سینما و محدودیتهای حاکم بر این عرصه و فیلمسازان را درک کرده و با تحمل بیشتر سینما و سینماگران را یاری کنند.
سعید ابراهیمیفر کارگردانی فیلمهای سینمایی "نار و نی"، "مواجهه" و فیلمهای تلویزیونی "تخت جمشید، سر روزولت"، "جمعه 12:45"، "ایران بیست سال بعد" و "ماه در سایه" را در کارنامه دارد.
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