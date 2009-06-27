کنکور 88 سالمترین کنکور از نظر امنیت/ هیچ داوطلبی از کنکور جا نماند

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تأخیر داوطلبان برای ورود به جلسه کنکور نیز به شدت کاهش یافت و حتی علیرغم اینکه پیش بینی کرده بودیم اگر فردی با تأخیر وارد شد، تسهیلاتی برای ورود داوطلب فراهم کنیم اصلا با موارد تأخیر مواجه نشدیم.

معاون سازمان سنجش آموزش گفت: آزمون با آرامش کامل در حوزه ها برگزار شد و اگر موردی از تخلف در برگزاری مشاهده شود صورت جلسه شده و به سازمان سنجش گزارش می شود.

کنکور سراسری با رقابت حدود یک میلیون و 300 هزار داوطلب از چهارم تیر ماه در کشور و 17 کشور خارجی آغاز شد و امروز با برگزاری آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی به کار خود پایان داد.