عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی اظهار کرد: کاهش ظرفیت اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی پذیرش این رشته‌هاست و به نظر می‌رسد این اقدام اجحاف در حق دانش‌آموزان ایرانی است که در صف ورود به رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی قرار دارند.

وی افزود: هر دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب تکالیف قانونی خود عمل کند و اگر تخلفی صورت گیرد، باید پاسخگو باشد. در این زمینه نیز وزارت بهداشت موظف است دلایل کاهش ظرفیت را به مجلس ارائه کند و توضیح دهد که چرا امکانات و زیرساخت‌های لازم برای افزایش پذیرش فراهم نشده است.

فیاضی با بیان اینکه برخی از مسئولان وزارت بهداشت کاهش ظرفیت را به کمبود زیرساخت و امکانات آموزشی نسبت داده‌اند، گفت: این توجیه نمی‌تواند مانع از اجرای قانون شود. نیاز کشور به پزشک هنوز فاصله زیادی با تعداد تربیت‌شده دارد و کاهش سهمیه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه در آینده باعث تشدید کمبود پزشک خواهد شد.

وی ادامه داد: به هر حال آینده نظام سلامت کشور به تربیت پزشکان کافی بستگی دارد. اگر همزمان با کمبود پزشک، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی کاهش یابد و پزشکان هم انگیزه کافی برای ماندن نداشته باشند یا به دلیل مهاجرت از کشور خارج شوند، این معضل دوچندان خواهد شد و کیفیت خدمات درمانی در کشور به ویژه در مناطق محروم به خطر می‌افتد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در حال حاضر وزارت بهداشت باید پاسخ شفاف و مستدل ارائه دهد که چرا کاهش ظرفیت را انجام داده و چرا منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش ظرفیت را تأمین نکرده است. کاهش سهمیه به تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای برون‌رفت از مشکلات آموزشی و کمبود پزشک باشد.

فیاضی تأکید کرد: مجلس با جدیت پیگیر این موضوع است و انتظار دارد وزارت بهداشت در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند. همچنین توصیه می‌کنیم توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کم‌برخوردار صورت گیرد تا مشکل کمبود پزشک در این مناطق حل شود و عدالت آموزشی و دسترسی به خدمات درمانی برای همه مردم حفظ شود.

وی در پایان گفت: کاهش ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی اقدام غیرقانونی و زیان‌باری است که تأثیر مستقیم بر آینده نظام سلامت کشور دارد. اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و افزایش ظرفیت پذیرش، نه تنها حق دانشجویان است بلکه نیاز واقعی کشور است و مجلس با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.