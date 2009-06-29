ذخیره 3 هزار مگاواتی شبکه برق کشور

محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: پیش بینی های سازمان هواشناسی گرم شدن تدریجی هوا را برای کشور رقم زده است که در این راستا درخواست وزارت نیرو از مردم این است که ارزش منابع انرژی را بدانند و با الگو قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح الگوی مصرف، بهینه مصرف کنند.

مدیرعامل توانیر افزود: هم اکنون شبکه برق کشور در شرایط بسیار عالی قرار دارد و ذخیره ای در حدود 2 تا 3 هزار مگاوات را رقم زده است، این درحالی است که جای هیچگونه نگرانی برای تامین برق مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: چنانچه اتفاقات غیرقابل پیش بینی نظیر صدمه دیدن پستهای فشار ضعیف و شبکه توزیع که عمدتا مربوط به حوادث طبیعی یا انسانی است رخ ندهد، قطعا تابستان امسال را بدون هیچ مشکلی سپری خواهیم کرد.

به گفته بهزاد، علیرغم بروز خشکسالی در سال گذشته و بخشی از سال آبی جاری، مدیریت توانمند شبکه برق کشور اطمینان می دهد که برق مطمئن را در اختیار مردم قرار دهد.

وی از مردم درخواست کرد که همچنان به رعایت الگوی تعیین شده مصرف برق بپردازند و در سایه آن به اقتصاد کشور و خانواده کمک کنند.