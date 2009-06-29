جشن ملی عراقی ها به مناسبت آغاز خروج نظامیان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با آغاز رسمی خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق، مردم این کشور به جشن و پایکوبی پرداختند.



بر اساس این گزارش، همزمان با اتمام مهلت قانونی حضور آمریکایی ها در عراق، پایگاههای آمریکای در 86 نقطه از بغداد تخلیه شده و نظامیان اشغالگر در حال خروج از این شهر هستند.

امروز در آغاز رسمی تخلیه شهرهای عراق از سوی آمریکایی ها، "دانیل بولگر" فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در بغداد به صورت نمادین کلید ساختمان پیشین وزارت دفاع عراق را به همتای عراقی خود تحویل داده و دستور خروج نیروهای تحت امر خود را صادر کرد.



این ساختمان واقع در منطقه الخضراء بغداد که تحت تدابیر امنیتی شدید قرار دارد، به هنگام ورود آمریکایی ها به پایتخت عراق در سال 2003 به عنوان مرکز فرماندهی نظامیان آمریکایی انتخاب شده بود.

به این ترتیب بار دیگر پرچم عراق بر فراز این ساختمان به اهتزاز در آمده و نیروهای پلیس عراق در سراسر بغداد و در ایستگاههای بازرسی این شهر اقدام به پخش گل و پرچم کشورشان کردند.



این در حالی بود که با فرارسیدن روز موعود برای خروج آمریکاییها، مردم عراق با شور و شوق فراوان به ابراز خوشحالی و برگزاری جشن و پایکوبی در جای جای شهرهای این کشور پرداخته اند.



طبق توافقنامه، نظامیان آمریکایی باید حداکثر تا سه شنبه 30 ژوئن 2009 (9 تیر) از مناطق شهری خارج شوند.