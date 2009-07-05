اعتیاد نوین در کمین جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بهرام بیات صبح یکشنبه در جمع خبر نگاران رسانه های جمعی در خرم آباد اظهار داشت: بودجه یاد شده در دو بخش درمان و پیشگیری و جلوگیری از ورود افراد به مواد مخدرهزینه خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای مبارزه با مواد مخدر در کشور، ابراز امیدواری کرد: با مدیریت خوبی که در این زمینه وجود دارد در سالهای آینده مشکل اعتیاد در کشور مهار و به حداقل رسانده شود.

جانشین معاون نیروی انتظامی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگ سازی را یکی از محور های بسیار جدی در مقوله مبارزه با مواد مخدر دانست و بیان داشت: اولویت اصلی در این زمینه گسترش همکاری با رسانه ها به ویژه رسانه ملی است.

وی با بیان اینکه از جمله برنامه های نیروی انتظامی در سالجاری توجه بیشتر به مراکز استانها است، یادآور شد: در حوزه انتظامی و سیمای استانی این ظرفیت وجود دارد که یک برنامه تمرکز زدایی را تهیه کنیم تا شاهد نگاه و نگرش استانی به مقوله مبارزه مواد مخدر و تعمیم این نگاه به کل کشو باشیم.

تنوع در مواد مخدر صنعتی برای پوشش دهی ذائقه های مختلف

بیات همچنین به تشریح مهمترین خطراتی که جوانان را تهدید می کند پرداخت و خاطر نشان کرد: جوانان ما امروزه با انواع اعتیاد به ویژه اعتیاد نوین که نسل جدید را تهدید می کند روبه رو هستند.

جانشین معاون نیروی انتظامی کشور ادامه داد: قبلا بحث هروئین و تریاک در رده سنی بالا بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت و یک حالت تنفری در این زمینه در جامعه وجود داشت که امروز متاسفانه اعتیاد نوین فاقد این ویژگی ها است.

بیات با اشاره به مخاطرات اعتیاد نوین در میان جوانان، افزود: در نگاه اول از تولید قرص های اکس تا آدامس های مخدر تولید کنندگان این مواد به شناسایی ذائقه جوانان توجه کرده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک هزار و 500 نوع قرص اکس وجود دارد، گفت: این میزان از انواع مختلف قرص اکس موجب پوشش دهی ذائقه جوانان مختلف در جامعه شده است.

جانشین معاون نیروی انتظامی کشور کم توجهی برخی از نهادهای جامعه پذیر در شهرهای بزرگ را یکی از مشکلات موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر ارزیابی کرد و بیان داشت: برخی گروههای فکری و تخریبی نیز مانند فرقه های شیطان پرستی، دراویش گرایی و برخی موسیقی های خاص نیز در میان جوانان وجود دارد که موجب گرایش آنها به سمت مواد مخدر می شود.

بیات با تاکید بر اینکه عمده مواد مخدر وارد شده به کشوراز افغانستان و برخی کشورهای اروپایی تولید کننده مواد مخدر صنعتی از مرزهای جنوبی و شمال غربی کشور وارد می شوند، یادآور شد: عدم شناخت خانواده ها و بسیاری از حوزه های مرتبط با جوانان از مواد مخدر صنعتی خود به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است که رسانه ها باید در این زمینه توجه خاص داشته باشند.