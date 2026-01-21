کشف بیش از ۱۶۳ کیلوگرم تریاک از خودرویی در مسیر قم-کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری از کشف مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد که در یک دستگاه خودروی سواری مگان در مسیر مواصلاتی قم به کاشان کشف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: پس از دریافت خبری مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یک خودروی مگان، اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم وارد عمل شد.

وی افزود: ماموران با هماهنگی دستگاه قضایی، خودروی مورد نظر را در محور قم-کاشان شناسایی و متوقف کردند. در بازرسی دقیق از خودرو، ۱۶۳ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در قالب ۱۶۳ بطری و ۸ گونی کشف شد و در این رابطه یک متهم دستگیر گردید.

سرهنگ نصیری با اشاره به تحویل متهم و پرونده به مرجع قضایی، تاکید کرد: مصرف حتی یک بار مواد مخدر، به ویژه مواد نوظهور، می‌تواند منجر به اعتیاد شود.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ با پلیس در میان بگذارند.