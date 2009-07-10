هشدار سارکوزی به اسرائیل/ بررسی مسئله ایران در نشست 24 و 25 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" که روز گذشته و پیش از آغاز دومین روز نشست سران کشورهای عضو جی هشت ( هشت کشور صنعتی جهان ) در ایتالیا سخن می گفت، اظهار داشت : حمله یک جانبه اسرائیل به ایران یک فاجعه واقعی خواهد بود.

به گزارش این رسانه غربی، دیگر رهبران حاضر در نشست جی هشت با ادامه طرح مذاکره با تهران برای حل موضوع هسته ای ایران موافق بودند.

سارکوزی روز چهارشنبه نیز اعلام کرده بود که جی هشت تا ماه سپتامبر به ایران فرصت مذاکره می دهد.

نیکلا سارکوزی که پس از نشست گروه هشت در لاآکویلا ایتالیا سخن می گفت،اظهار داشت: گروه هشت درنشستی که در قالب گروه 20 که متشکل از کشورهای صنعتی نوظهور نیز است، در نشست 24 و 25 سپتامبر مسئله ایران را بررسی خواهد کرد.

وی افزود این گروه در نشستی که برای بررسی چالشهای اقتصادی جهان در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا برگزار خواهد کرد درباره روابط و گفتگو با ایران نظر خواهد داد و اگر تا آن زمان پیشرفتی به وجود آمده باشد ما باید تصمیماتی را اتخاذ کنیم.

پیش از این و در روز دوشنبه 15 تیر نیز دریادار"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سخنانی عواقب ماجراجویی وحمله علیه ایران را فاجعه بارخواند. پس ازآن بود که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی اخبار مربوط به موافقت واشنگتن با حمله تل آیو به ایران را کاملا رد کرد.

اوباما در مصاحبه با شبکه خبری CNN با رد این مطلب گفت : دولت آمریکا مطمئنا به هیچ وجه موافق حمله اسرائیل به ایران نیست.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود : اگرچه اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما ما تاکید کرده ایم که امروز نیازمند پرهیز از مناقشه ای جدی در خاورمیانه هستیم.