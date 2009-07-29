آمادگی 120 ناخدای خوزستانی برای مقابله با کشند قرمز

کوروش سیار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: 120 نفر از صیادان، ناخدا‌ها و متصدیان شناور‌های صیادی خوزستان با حضور در آبهای خلیج فارس راه‌های شناخت و مقابله با پدیده کشند قرمز و ضرر و زیان‌های آن بر آبزیان را بررسی کردند.

سیار افزود: با این دوره شش روزه از این پس صیادان پیشروی این پدیده را به کارشناسان محیط زیست اطلاع می دهند.

وی همچنین گفت: کشند قرمز که بر اثر نوعی جلبک میکروسکپی تک سلولی به وجود می آید از حدود 10 ماه پیش از تنگه هرمز و دریای عمان وارد خلیج فارس شده است.



سیار افزود: این موجود زنده در برخی موارد، سمی تولید می کند که با تاثیر گذاشتن بر بخش مرکزی سیستم عصبی ماهیان سبب قطع شدن تنفس آنها و در نتیجه مرگ و میر ماهیان می شود.



وی با استناد به خبرهای منتشر شده از سوی سازمان شیلات کشور گفت: این پدیده تا اسفند سال گذشته سبب مرگ و میر بیش از 500 تن ماهی تجاری در خلیج فارس شده است.

سیار تصریح کرد: کشند قرمز سبب قطع ارتباط موجودات ساحلی با آبزیان دریایی شده به طوری که در سواحل هرمزگان و قشم آبزیان دریایی به درون نقاط عمیق آب مهاجرت کردند و از ترس کشند قرمز به سواحل نزدیک نمی شوند.

