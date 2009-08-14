ایجاد مرکز حفظ نباتات و قرنطینه نباتی در کیش

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، همایون دارابی شامگاه پنج شنبه در جلسه ای که به منظور چگونگی ایجاد مرکز حفظ نباتات و قرنطینه نباتی در جزیره کیش برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه محصولات کشاورزی و میوه به این جزیره وارد یا از این جزیره صادر می شود، ضرورت ایجاد مرکز حفظ نباتات و همچنین ایجاد پایگاه قرنطینه نباتی همچون دیگر نقاط کشور ضرورت پیدا می کند.

به گفته وی، در حال حاضر در سطح استان هرمزگان 12مرکز و کلینیک حفظ نباتات فعالیت دارد و ایجاد این مرکز در جزیره کیش می تواند سلامت و بهداشت هر چه بیشتر شهروندان و گردشگران را تضمین کند.

دارابی تصریح کرد: با ایجاد این مرکز در کیش، سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان برای صدور گواهی بهداشتی کالای خود نیازی به رفتن به استانهای تهران، هرمزگان و یا دیگر نقاط کشور نخواهند داشت.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ایجاد مراکز قرنطینه نباتی را یک وظیفه قانونی و حاکمیتی عنوان کرد و گفت: در تمامی شهرها و کشورهای جهان به منظور گسترش و تضمین سلامت و بهداشت عمومی، چنین مراکزی ایجاد شده است.

وی همچنین افزود: از اول ژانویه 2010 تمامی پالت ها و بسته بندی های چوبی که اجناس و کالاها را به دیگر کشورها حمل می کنند باید گواهی بهداشتی و علامت و نشان "ضدعفونی" داشته باشند و گرنه از ورود آن کالا جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در ادامه این نشست علی شریفی، معاون اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: حفظ نباتات و حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور و همچنین ایجاد مرکزی به همین منظور در جزیره کیش مورد تأکید ماست.

شریفی با اشاره به اینکه برای دسترسی آسانتر به منظور چگونگی ایجاد مرکز حفظ نباتات در جزیره کیش در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای بین دو سازمان به امضاء خواهد رسید گفت: با توجه به اینکه جزیره کیش مراودات تجاری و بازرگانی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارد، ایجاد مرکز حفظ نباتات و تأسیس قرنطینه نباتی برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا و خسارات زای گیاهی به کیش مورد تأکید است.

معاون اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای ماده 27 قانون مناطق آزاد و تفویض اختیار به سازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد مرکز حفظ نباتات و قرنطینه نباتی می تواند در جزیره کیش آغاز به کار کند.

در این جلسه مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان حفظ نباتات کشور بر تنظیم تفاهم نامه ای که در آینده ای نزدیک به امضای دو طرف خواهد رسید تأکید کردند.