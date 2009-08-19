مسجد والی رجب یزیج اغلو در بوسنی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از مقامات بلندپایه مذهبی و سیاسی بوسنی و ترکیه از جمله مصطفی افندی تسریچ رئیس العلمای جامعه اسلامی بوسنی، علی بارداک اغلو رئیس العلمای جامعه اسلامی ترکیه و بولنت تولون سفیر ترکیه در بوسنی و حدود سی هزار نفر از مسلمانان بوسنی و کشورهای خارجی در این مراسم شرکت کردند.

در پروژه ساخت این مسجد که به نام رجب یزیج اغلو والی فقید شهر ارزنجان ترکیه و مبتکر این پروژه نام‌گذاری شد، سه میلیون مارک سرمایه‌گذاری شد.

سازمان اوقاف آنکارا بودجه ساخت مسجد والی رجب یزیج اغلو را تامین کرد.

مصطفی افندی تسریچ رئیس العلمای جامعه اسلامی بوسنی با اشاره به عهدنامه سلطان محمد فاتح که به موجب آن آزادی‌های کاتولیکهای بوسنی تضمین شده بود، گفت: از کاتولیکهای بوسنیایی پیرو فرانسیس مقدس به خاطر حفظ عهدنامه سلطان محمد فاتح تشکر و قدردانی می‌کنم. سلطان محمد فاتح که در آن زمان قدرتمندترین مرد دنیا بود، در عهدنامه خود به پیروان فرانسیس مقدس در بوسنی نوشت که " شما این حق را دارید که هرکه بخواهد، شما را زیارت کند. شما حق دارید به هر نقطه ازقلمروی امپراتوری من که دلتان بخواهد، بروید. هیچکس حق ندارد به جان و دین و آزادی و عزت شما تعرض کند".

وی افزود: سلطانهای امروزی به‌خصوص سلطانهای بروکسل می‌توانند از عهدنامه سلطان محمد فاتح درس بگیرند و به بوشنیاکها اعلام کنند که حق دارند به هر نقطه اروپا بدون ویزا سفر کنند. اما بوشنیاکها به دلیل اینکه دینشان با دین سلطان بروکسل یکی نیست، از این حق محروم هستند.

علی بارداک اغلو رئیس العلمای جامعه اسلامی ترکیه در سخنرانی خود از حضور نمایندگان اقوام صرب و کروات در مراسم افتتاح مسجد والی رجب یزیج اغلو ابراز خرسندی و گفت: این توازن در بوسنی که سه قوم بوشنیاک، صرب و کروات آن را تشکیل می‌دهند، دیگر هرگز اجازه نخواهد داد تا مساجد بوسنی تخریب شوند و غم و وحشت حاکم این کشور باشند.