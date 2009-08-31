به گزارش خبرگزاری مهر، "محمودی" گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده 7000 واحد صنفی و صنعتی در سطح منطقه 20 وجود دارد که سهم مهمی در ایجاد انواع آلاینده ها را ایفا می کنند که از این تعداد 179 کارگاه مزاحم در منطقه تعطیل شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ساماندهی مشاغل صنعتی بیان داشت: تاکنون در اداره ساماندهی این منطقه حدود 2885 پرونده تشکیل شده که از این تعداد 1763 مورد آن دارای رای تعطیل است که باید از متن شهر خارج شده یا به شغلهای غیر مزاحم تغییر شغل دهند و 1122 مورد آن با اجرای تمهیدات لازم و رساندن خود به استانداردهای زیست محیطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

محمودی خاطرنشان کرد: پالایشگاه تهران، کارخانجات سیمان تهران، کارخانجات گچ محمود آباد و تعداد کثیری از واحدهای ریخته گری، باطری سازی، چرمسازی، صابون پزی، سنگبری و جایگزینی برخی از این واحدها با فعالیتهای ناخواسته دیگر نظیر بنگاههای باربری وضعیت زیست محیطی منطقه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

اداره ساماندهی شهرداری منطقه 20 تهران بیان داشت: اداره ساماندهی یکی از واحدهای اجرایی است که سر و سامان دادن به صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده از وظایف اصلی آن است.