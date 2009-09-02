دانشنامه جامع امام عصر(عج) تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشنامه با بیش از 410 کتاب در 70 هزار موضوع، بانک مقالات با بیش از 1800 مقاله در 34 موضوع شامل امام زمان(عج) در قرآن و روایات، انتظار و وظایف منتظران، غیبت و طول عمر، ملاقات و دیدار، علائم ظهور، تشرفات، غرب و مهدویت، آسیب‌شناسی مهدویت، رجعت و فرق انحرافی تهیه شده است.

پرسمان حاوی پرسش و پاسخ مهدوی با 1175 سؤال در قالب 45 موضوع شامل آغاز ظهور، اثبات وجود امام(عج)، اصحاب و یاران عصر ظهور، سیره امام(عج)، منجی در ادیان و قرآن، آخرالزمان و دشمنان مهدویت، لباس و اسلحه و حکومت امام(عج) دیگر محتویات این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهند.