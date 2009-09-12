"وال ـ ای" برترین انیمیشن تاریخ سینما لقب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، "وال ـ ای" اندرو استانتن محصول سال 2008 منزه‌ترین داستان عاشقانه سینمای قرن بیست و یکم است. اما نکته جالب آن اینجاست که شخصیت‌های شکل‌دهنده این داستان عاشقانه دو روبوت به نام‌های وال ـ ای و ایو هستند. استانتن 44 ساله انیمیشن‌هایی موفق چون "در جستجوی نیمو"، "داستان اسباب‌بازی" و "شرکت هیولاها" را هم ساخته است.

"وال ـ ای" با صداپیشگی هنرمندانی چون سیگورنی ویور، بن برت و الیسا نایت با بودجه 180 میلیون دلاری تولید شد و علاوه بر فروش 535 میلیون دلاری در دنیا و نامزدی در پنج رشته از جمله بهترین موسیقی و بهترین فیلمنامه، جایزه اسکار بهترین انیمیشن سینمایی سال را هم در کنار 44 جایزه و 37 نامزدی از آن خود کرد.

استانتن برای ساختن "وال ـ ای" قدرت نامحدود فناوری استودیو پیکسار را با استعداد نامحدود هنرمندان پیکسار در خدمت داستانی درآورد که در عین سادگی بسیار پیچیده است، سرشار از امید و آرزو است و شایسته هر جایزه و ستایشی که نصیب آن شده هست. از جمله عنوان بهترین انیمیشن تاریخ سینما از نگاه اینترتینمنت ویکلی.

دومین انیمیشن برتر این فهرست "شهر اشباح" هایائو میازاکی 2001 استاد مسلم سینمای ژاپن است که بسیاری او را اینگونه توصیف می‌کنند: تلفیقی از استیون اسپیلبرگ و استودیو دیسنی. فیلم داستان دخترکی 10 ساله به نام چیهیرو است که وارد یک دنیای خیالی مرموز، ترسناک و شگفت‌انگیز می‌شود. "شهر اشباح" تمام مخاطبان خود را عاشق دنیای انیمیشن می‌کند.

"بالا" به کارگردانی پیتر داکتر 2009 سومین انیمیشن برتر تاریخ از نگاه نشریه EW است. فیلمی که در همان 10 دقیقه ابتدایی با نمایش تاریخچه‌ای از ازدواج از عشق اول تا نگاه آخر احساسات مخاطبان را درهم می‌ریزد. داکتر استعاری‌ترین انیمیشن تاریخ پیکسار را ساخته که در همان دیدار اول فیلمی عمیق و دوست‌داشتنی جلوه می‌کند.

"شیرشاه" راجر الرز و راب مینکوف 1994 را بسیاری از کارشناسان اوج کار استودیو دیسنی در عرصه انیمیشن‌سازی می‌دانند که در این فهرست چهارم شده است. فیلم به لطف ترانه‌های رویایی و صداهایی شگفت‌انگیز از متیو برادریک، جرمی آیرنز و جیمز ارل جونز 772 میلیون دلار در دنیا فروخت و دو جایزه اسکار در بخش موسیقی و ترانه برد.

"پرسپولیس" مرجانه ساتراپی و ونسان پارانو 2007 در فهرست برترین انیمیشن‌های تاریخ سینما پنجم است. فیلم در واقع یک رمان تصویری از خاطرات کودکی و نوجوانی ساتراپی است که بسیاری نگاه یکسویه و جهتدار آن را نپسندیدند، اما نوع تصویرسازی "پرسپولیس" یک اتفاق در عرصه انیمیشن جهان بود که نامزد اسکار شد و جایزه ویژه داوران کن را برد.

"زشت و زیبا" 1991، "اینکردیبل‌ها" 2004، "داستان اسباب‌بازی 2" 1999، "بامبی" 1942، "کورالاین" 2004، "دامبو" 1941، "سه‌قلوهای بلویل" 2003، "فرار مرغی" 2000، "آکی‌را" 1988، "غول آهنی" 1999، "ساوث پارک: بزرگتر، طولانی‌تر و بدون سانسور" 1999، "خدمات ارسال کیکی" 1989، "پینوکیو" 1940، "والس با بشیر" 2008 و "روح درون صدف" 1995 به ترتیب در رده‌های ششم تا بیستم برترین انیمیشن‌های تاریخ سینما از نگاه ایتنرتینمنت ویکلی قرار گرفته‌اند.