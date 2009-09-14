پدر انقلاب سبز صنعت کشاورزی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نورمن بارلاگ دانشمند علوم کشاورزی که در سال 1970 به دلیل پرورش دادن گیاهان پر بازده به منظور جلوگیری از قحطی در کشورهای در حال توسعه جایزه جهانی صلح نوبل را دریافت کرده بود در سن 95 سالگی در گذشت.

وی که به واسطه مطالعاتش و ارائه شیوه های نوین برای تولید غذا برای مردم جهان از طریق گیاهان بنیانگذار انقلاب سبز در صنعت کشاورزی نامیده می شد به دلیل ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست داد.

انقلاب سبز با پرورش گیاهانی مانند گندم به گونه ای که نسبت به مواقع عادی محصول بیشتری تولید کند به منظور کمک به کنترل قحطی در کشورهای در حال توسعه آغاز شد. بارلاگ به عنوان یکی از برترین اساتید علوم کشاورزی بین المللی در دانشگاه تگزاس مشغول به کار بود.

به گفته متخصصان تلاش وی به منظور پرورش گیاهان پر بازده و مقاوم در برابر آفات تا کنون توانسته است جان میلیونها انسان را در سرتاسر جهان نجات دهد و در عین حال نیازهای غذایی بسیاری از کشورها از جمله هند و پاکستان را برطرف کرده و به این کشورها در مستقل شدن در صنایع غذایی یاری رسانده است.

وی در سال 1970 به پاس تمامی تلاشهایش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و در سال 2007 نیز مدال طلای کنگره آمریکا که از بالاترین نشانه های افتخار این کشور به شمار می رود را دریافت کرد. وی در سال 1944 به عنوان پاتوبیولوژیست و نسل شناس گیاهی به عنوان مدیر برنامه تحقیقات و تولید گندم در مکزیک انتخاب شد و در همان دوران موفق به پرورش دادن گیاهان پر بازده کشاورزی شد.

بر اساس گزارش رویترز، فرزند بارلاگ در سخنرانی خود در دانشگاه تگزاس گفت: خانواده بارلاگ امیدوارند زندگی وی به عنوان سرمشقی برای مردم جهان باشد. ما دوست داریم زندگی وی سرمشقی باشد برای انسانها تا بتوانند زندگی دیگران را متحول کنند و تلاشها برای نجات نسل بشر از سختی و تهی دستی در سرتاسر جهان آغاز شود.