رونمایی از کتاب فاتحان خرمشهر در کرج

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کتاب "فاتحان خرمشهر" مربوط به حماسه رزمندگان غرب استان تهران و کرج در عملیات بیت‌ المقدس است، در واقع این رزمندگان نخستین نیروهایی بودند که وارد خرمشهر شدند و مسجد خرمشهر را گرفتند.

وی با اشاره به رمز ماندگاری یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و افزایش حضور مردم در جشنهای این هفته را فرهنگ ‌سازی اعلام کرد و افزود: در این راستا در ستاد برگزاری هفته دفاع مقدس کمیته‌‌های مختلفی پیش‌ بینی شده است.

ادیبی بیان داشت: کمیته‌های اجرایی از جمله کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی با مدیریت روابط عمومی فرمانداری، کمیته رژه، کمیته فرهنگی و کمیته گلباران مزار شهدا با مسئولیت بنیاد شهید غرب استان تهران مشخص و وظایف هرکدام مقرر شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران عنوان کرد: در 13 نقطه غرب استان تهران شهدای گمنام دفن شده‌اند که پیگیری امور مربوط به آن‌ها بر عهده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس می باشد که برای گلباران مزار این شهیدان و بزرگداشت آن‌ها در هفته دفاع مقدس برنامه‌ ریزیهای مختلفی شده است.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌هایی اجرایی در هفته دفاع مقدس، از رونمایی مزار شهدای گمنام که دفن شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج خبر داد.

این مسئول اعلام کرد: همچنین نشست ادبی با موضوع آسیب شناسی شعر کودک و نوجوان، تجهیز کتابخانه مربوط به دفاع مقدس و نقد فیلمهای دفاع مقدس با همکاری اداره ارشاد و حوزه هنری در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

ادیبی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری پوسترهای به منظور فرهنگسازی هرچه بیشتر در مورد دفاع مقدس طراحی شده که به ادارات و نهادهای مختلف ارسال می‌ شود تا در دسترس عموم مردم قرار گیرد، در هفته دفاع مقدس مسابقه خاطره‌ نویسی با عنوان نماز و دفاع مقدس با همکاری اداره ارشاد و حوزه هنری برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران از برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در این هفته خبر داد و گفت: بنیاد برای اعزام راویان خاطرات دفاع مقدس به هریک از دستگاه‌ های متقاضی آمادگی کامل دارد.