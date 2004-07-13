  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۲

پيكارهاي شمشير بازي قهرماني جوانان آسيا - چين تايپه

عابديني مدال طلا گرفت

تيم ملي شمشير بازي كشورمان به اولين مدال طلاي خوددرمسابقات قهرماني جوانان آسيا دست يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر" درنخستين روزازپيكارهاي شمشيربازي قهرماني نوجوانان آسيا ودرمرحله نيمه نهايي مسابقات اسلحه سابرمجتبي عابديني وحامد خالقي با يكديگرروبروشدند كه درپايان عابديني با شكست خالقي راهي ديدارفينال شد تا براي كسب مدال طلا با قهرمان كره اي ديداركند. خالقي بااين شكست به مدال برنزجوانان آسيا دست يافت.

درديدارفينال مجتبي عابديني قهرمان كشورمان با پيروزي قاطع وجالب توجه مقابل حريف قدرتمند كره اي به مدال طلاي آسيا دست يافت وبرسكوي قهرماني ايستاد. اين مسابقات فردا( چهارشنبه) دراسلحه فلوره ادامه خواهد يافت.
گفتني است: پيش ازاين ودررقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا سهيل خاوندي ازكشورمان دراسلحه سابربه مقام ششم آسيا دست يافته بود.

کد مطلب 94960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه