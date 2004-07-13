عابديني مدال طلا گرفت

به گزارش خبرنگار" مهر" درنخستين روزازپيكارهاي شمشيربازي قهرماني نوجوانان آسيا ودرمرحله نيمه نهايي مسابقات اسلحه سابرمجتبي عابديني وحامد خالقي با يكديگرروبروشدند كه درپايان عابديني با شكست خالقي راهي ديدارفينال شد تا براي كسب مدال طلا با قهرمان كره اي ديداركند. خالقي بااين شكست به مدال برنزجوانان آسيا دست يافت.

درديدارفينال مجتبي عابديني قهرمان كشورمان با پيروزي قاطع وجالب توجه مقابل حريف قدرتمند كره اي به مدال طلاي آسيا دست يافت وبرسكوي قهرماني ايستاد. اين مسابقات فردا( چهارشنبه) دراسلحه فلوره ادامه خواهد يافت.

گفتني است: پيش ازاين ودررقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا سهيل خاوندي ازكشورمان دراسلحه سابربه مقام ششم آسيا دست يافته بود.