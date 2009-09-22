به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاره اوغلو، از غرفهداران نمایشگاه کتابهای اسلامی استانبول در این باره گفت: در این دوره از نمایشگاه درخواست برای کتابهای دینی بهویژه قرآن کریم رقم بالایی را ثبت کرده و معانی قرآن و تفاسیر قرآنی نیز با استقبال گسترده علاقمندان مواجه شده است.
در نمایشگاه کتابهای اسلامی استانبول آثاری همچون کتب احادیث نبوی و دانشنامههای سیاسی، تاریخی و فرهنگی نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است.
نمایشگاه کتابهای اسلامی ترکیه پس از افطار روز شنبه هفتم شهریور ماه همزمان در شهرهای استانبول و آنکارا آغاز به کار کرد و پیش از این قرآن کریم از پرفروشترین کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه عنوان شد.
210 مرکز انتشاراتی با حضور در این نمایشگاه 50 هزار عنوان کتاب در زمینه فرهنگ اسلامی را در معرض دید عموم قرار دادهاند.
