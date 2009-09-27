مسائل مربوط به انحراف متروی اصفهان نباید یکباره مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان عباس حاج رسولی‌ها بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه" چرا هنوز آنگونه که باید در خصوص مسائل متروی اصفهان مسائل بیان نشده" افزود:‌ همانگونه که نمی‌توان به یک بیمار سرطانی بیماری او را گفت در خصوص مسائل انحراف متروی اصفهان نیز مسائل را باید مرحله به مرحله پیش رفت و نباید از ابتدا بیهوده در میان مردم ایجاد نگرانی کرد.

وی ادامه داد: حرف راست باید به موقع به مردم گفته شود که در نهایت این امر کمترین نگرانی را به همراه دارد.

حاج رسولی‌ها اظهار داشت: شورای شهر بر اساس قانون مسائل را دنبال و پیگیری می‌کند چنانچه اکنون نزدیک به 370 موضوع در دستور کاری این شورا قرار دارد که باید کلیه این مسائل را دنبال کرد.

وی در خصوص متروی اصفهان گفت: اکنون نیز این امر در دستور کاری هیئت مدیره سازمان قطار شهری اصفهان قرار گرفته و کارسناسان نیز در این خصوص نظر خود را بیان کرده اند.

رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه در این راستا کارشناسان میلیاردی پول گرفته و باید با اجازه آنان در این عرصه حرکت نمود، تصریح کرد: ‌در این زمینه نمی‌توان سلیقه‌ای حرکت کرد.

حاج رسولی‌ها در ادامه به بیان یکی از دیدگاه‌ها پرداخت و گفت: ‌در حال حاضر از جمله مسائلی که مطرح و احتمال اجرای آن نیز وجود دارد، ایجاد شفت است که البته این نظر باید تایید و پس از آن اجرا شود.

پیمانکار پروژه متروی اصفهان تعمدی این انحراف را ایجاد کرد

رئیس شورای شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انحراف در مسیر متروی اصفهان توسط پیمانکار مترو عمدی که بعد از سی و سه پل حدود 32 رینگ انحراف داشته اظهار داشت:‌ در این انحراف به جای گردش به غرب تونل مترو به سمت شرق حرکت کرده است و اکنون فاصله دو تونل مترو به 6 متر رسیده است.

حاج رسولی‌ها تصریح کرد: هنوز در خصوص اینکه علت این انحراف چه بوده به نتیجه نرسیده‌ایم.

رئیس شورای شهر اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با عادی خواندن این مشکل گفت: ‌در هر صورت در هر پروژه‌ای امکان وقوع یک اتفاق وجود دارد چنانچه اکنون در طول 40 کیلومتر مسیر یک ایراد بوجود آمده است و اکنون نیز پیمانکار موظف به اصلاح روش است.