عباس حاجرسولیها پیش از ظهر شنبه در چهلمین نشست مشترک مجمع نمایندگان شهرستان و شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به نوسازی کامل ۱۴ کیلومتر از مسیر رینگ چهارم شهر اصفهان اظهار کرد: این محدوده اکنون با ساختوسازهای چندطبقه در حاشیه آن روبهروست و هرگونه تصمیمگیری باید با دقت و آیندهنگری انجام شود تا شهر در سالهای بعد گرفتار دوگانگی مدیریتی و گرههای ترافیکی نشود.
وی افزود: ادامه رینگ باید از مسیر ذوبآهن تا محدوده جلفا ادامه پیدا کند و طراحی آن بهگونهای باشد که ارزش بلندمدت برای شهر ایجاد کند؛ چراکه اجرای یک محور مستقیم و استاندارد، از مسیرهایی که دارای پیچ و انحرافهای غیرضروری هستند، بهمراتب کارآمدتر و پایدارتر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: در این محدوده هیچ منفعت شخصی و زمین خاصی مطرح نیست و تصمیمها باید تنها بر اساس مصالح عمومی شهر اتخاذ شود. به گفته او، حتی اگر در این مسیر چند هزار متر ساختوساز دستخوش تغییر شود، ارزش آن در برابر ایجاد یک رینگ اصولی و پایدار ناچیز است.
حاجرسولیها با اشاره به اهمیت سرعت و ایمنی ابراز کرد: هر انحراف غیرضروری میتواند جریان حرکت را مختل کرده، سرعت را بشکند و احتمال تصادفات را افزایش دهد؛ در حالی که هدف اصلی این پروژه، روانسازی ترافیک و ارتقای ایمنی است.
تعیین تکلیف عبور مسیر از اراضی راهآهن نباید بیش از این به تأخیر بیفتد
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف عبور مسیر از اراضی راهآهن نباید بیش از این به تأخیر بیفتد، تاکید کرد: باید حداکثر تا سال آینده در دوره ششم مدیریت شهری نهایی شود تا از بلاتکلیفی جلوگیری و روند آزادسازی اراضی مورد نیاز آغاز شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: پس از عبور مسیر از اراضی راهآهن، رینگ وارد زمینهای ارتش میشود و تعاملات برای این بخش در حال انجام است تا مسیر تا محدوده ذوبآهن ادامه پیدا کند و امکان تکمیل بخشهای شرقی و جنوبی رینگ با همکاری دستگاههای مرتبط فراهم شود.
وی افزود: هرچند اجرای این پروژه جزو وظایف قانونی شهرداری نیست و در حوزه وزارت راه و شهرسازی تعریف میشود، اما شهرداری اصفهان به دلیل اهمیت ترافیکی و نقش حیاتی این پروژه برای آینده شهر، اجرای آن را برعهده گرفته است.
حاجرسولیها در ادامه به بخش غربی رینگ اشاره کرد و گفت: برای محدوده خمینیشهر و درچه مدل اجرایی مشخصی طراحی شده که با راهاندازی یک شرکت مشترک و ایجاد درآمد پایدار، پروژه را بدون توقف پیش میبرد. او افزود که این دو شهر بهتنهایی توان مالی اجرای پروژه را ندارند اما سازوکار جدید امکان پیشرفت بدون فشار مالی را فراهم میکند.
وی با اشاره به بهرهبرداری از بخش شرقی رینگ چهارم گفت: مسیر اکنون به اراضی راهآهن رسیده و باید مستقیم وارد این محدوده شود؛ همانگونه که در تملک زمینهای مردمی تعامل برقرار بوده، در این بخش نیز آمادگی برای توافق منطقی و کارشناسی وجود دارد.
مدیریت شهری بر عبور مستقیم رینگ چهارم از محدوده راه آهن تاکید دارد
حاجرسولیها تأکید کرد: دو گزینه پیشنهادی فعلی برای عبور مسیر از اراضی راهآهن که شامل دو قوس و پیچهای غیرضروری است، به دلیل اتلاف زمان، افزایش تصادفات و کاهش کیفیت بهرهبرداری قابل قبول نیست و رینگ چهارم باید کاملاً مستقیم عبور کند.
وی گفت: پافشاری مدیریت شهری بر اجرای مسیر مستقیم جدی است و مدیریت استان باید برای حل این موضوع ورود کند، زیرا این زمینها متعلق به اصفهان است و آینده شهر حکم میکند رینگ چهارم بدون انحراف و مطابق اصول فنی تکمیل شود.
