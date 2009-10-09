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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۳

"سوپراستار" میلانی در جشنواره فیلم میل ولی به نمایش درمی‌آید

"سوپراستار" میلانی در جشنواره فیلم میل ولی به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "سوپراستار" به کارگردانی تهمینه میلانی در بخش سینمای جهان جشنواره فیلم میل ولی در آمریکا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، کونترا کاستا تایمز اعلام کرد سی و دومین جشنواره فیلم میل ولی امشب در آمریکا آغاز می‌شود و تا 18 اکتبر در پنج بخش آن بیش از 80 فیلم از سراسر جهان برای علاقمندان به نمایش درمی‌آید. سینمای جهان، سینمای آمریکا، دره مستندها، جشنواره فیلم‌های کودک و فیلم‌های کوتاه بخش‌های مختلف جشنواره فیلم میل ولی است.

"سوپراستار" دو نمایش در بخش سینمای جهان جشنواره میل ولی خواهد داشت؛ اکران اول روز 10 اکتبر و اکران دوم روز 13 اکتبر هر دو در مرکز فیلم اسمیت رافائل. میلانی که در فیلم‌های خود بیشتر به مسائل اجتماعی و شخصی زنان پرداخته، در تازه‌ترین تجربه کارگردانی رابطه یک ستاره سینما را با دخترکی مرموز به تصویر می‌کشد.

"سوپراستار" با بازی شهاب حسینی و فتانه ملک‌محمدی در نقش‌های اصلی به تازگی در پنجمین جشنواره فیلم‌های اسلامی منبر طلایی در کازان روسیه در بخش مسابقه به نمایش درآمد. این فیلم در جشنواره بیست و هفتم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را برد. تازه‌ترین فیلم میلانی بهار امسال در سینماهای تهران و شهرستان‌ها روی پرده رفت.

"گورگیاه" آندری وایدا، "بالا در آسمان" جیسن ریتمن، "ویکتوریای جوان" ژان ـ مارک والی، "اشک‌های شوق" میچل لیختن‌اشتاین با بازی دمی مور، "معجزه در جعبه: پیانو بازمتولد می‌شود" جان کورتی و... از جمله فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف سی و دومین دوره جشنواره میل ولی هستند.

کد مطلب 961043

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