به گزارش خبرنگار مهر، کونترا کاستا تایمز اعلام کرد سی و دومین جشنواره فیلم میل ولی امشب در آمریکا آغاز می‌شود و تا 18 اکتبر در پنج بخش آن بیش از 80 فیلم از سراسر جهان برای علاقمندان به نمایش درمی‌آید. سینمای جهان، سینمای آمریکا، دره مستندها، جشنواره فیلم‌های کودک و فیلم‌های کوتاه بخش‌های مختلف جشنواره فیلم میل ولی است.

"سوپراستار" دو نمایش در بخش سینمای جهان جشنواره میل ولی خواهد داشت؛ اکران اول روز 10 اکتبر و اکران دوم روز 13 اکتبر هر دو در مرکز فیلم اسمیت رافائل. میلانی که در فیلم‌های خود بیشتر به مسائل اجتماعی و شخصی زنان پرداخته، در تازه‌ترین تجربه کارگردانی رابطه یک ستاره سینما را با دخترکی مرموز به تصویر می‌کشد.

"سوپراستار" با بازی شهاب حسینی و فتانه ملک‌محمدی در نقش‌های اصلی به تازگی در پنجمین جشنواره فیلم‌های اسلامی منبر طلایی در کازان روسیه در بخش مسابقه به نمایش درآمد. این فیلم در جشنواره بیست و هفتم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را برد. تازه‌ترین فیلم میلانی بهار امسال در سینماهای تهران و شهرستان‌ها روی پرده رفت.

"گورگیاه" آندری وایدا، "بالا در آسمان" جیسن ریتمن، "ویکتوریای جوان" ژان ـ مارک والی، "اشک‌های شوق" میچل لیختن‌اشتاین با بازی دمی مور، "معجزه در جعبه: پیانو بازمتولد می‌شود" جان کورتی و... از جمله فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف سی و دومین دوره جشنواره میل ولی هستند.