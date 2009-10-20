تنها600 عنوان ملی استاندارد مشمول استاندارد اجباری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نظام الدین برزگری شامگاه دوشنبه در جمع کار آفرینان برتر استان خراسان رضوی در مشهد افزود: شعار جهانی امسال سازمان استاندارد مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استانداردها است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: سازمان جهانی استاندارد 162کشور عضو دارد و ایران یکی از اعضای فعال آن سازمان است.

وی با بیان اینکه 12هزار عنوان ملی استاندارد در کشور تدوین شده که از تعداد 600عنوان مشول استاندارد اجباری است، گفت: این در حالی است که در کشورهای اروپایی 50 عنوان مشمول استاندارد اجباری دارند و در جهان 27 هزار عنوان استاندارد شده وجود دارد .

وی افزود: در تدوین برنامه چشم انداز 20 ساله تا سال 1304هر کالایی که در کشور تولید یا وارد می شود باید منطبق با استاندارد ملی و بین المللی باشد.

برزگری با بیان اینکه بزرگترین چالش دنیا بحثهای زیست محیطی است، گفت: متاسفانه کشورهای صنعتی پیشرفته جهان از جمله آمریکا رعایت نمی کنند و این باعث شده 40 درصد یخهای قطبی جهان ذوب و سطح آب اقیانوسها افزایش یابد.

وی افزود: با این تغییرات جوی چشمگیر، متخصصان پیشرو راه حلهای عملی برای مقابله با این تغییرات را در قالب استانداردهای بین المللی سری 65-14062را ارائه کردند.