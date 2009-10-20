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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۴

برزگری:

تنها600 عنوان ملی استاندارد مشمول استاندارد اجباری است

تنها600 عنوان ملی استاندارد مشمول استاندارد اجباری است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: تنها600 عنوان از 12 هزار عنوان ملی استاندارد تدوین شده در کشور مشمول استاندارد اجباری است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نظام الدین برزگری شامگاه دوشنبه در جمع کار آفرینان برتر استان خراسان رضوی در مشهد افزود: شعار جهانی امسال سازمان استاندارد مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استانداردها است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: سازمان جهانی استاندارد 162کشور عضو دارد و ایران یکی از اعضای فعال آن سازمان است.

وی با بیان اینکه 12هزار عنوان ملی استاندارد در کشور تدوین شده که از تعداد 600عنوان مشول استاندارد اجباری است، گفت: این در حالی است که در کشورهای اروپایی 50 عنوان مشمول استاندارد اجباری دارند و در جهان 27 هزار عنوان استاندارد شده وجود دارد .

وی افزود: در تدوین برنامه چشم انداز 20 ساله تا سال 1304هر کالایی که در کشور تولید یا وارد می شود باید منطبق با استاندارد ملی و بین المللی باشد.

برزگری با بیان اینکه بزرگترین چالش دنیا بحثهای زیست محیطی است، گفت: متاسفانه کشورهای صنعتی پیشرفته جهان از جمله آمریکا رعایت نمی کنند و این باعث شده 40 درصد یخهای قطبی جهان ذوب و سطح آب اقیانوسها افزایش یابد.

وی افزود: با این تغییرات جوی چشمگیر، متخصصان پیشرو راه حلهای عملی برای مقابله با این تغییرات را در قالب استانداردهای بین المللی سری 65-14062را ارائه کردند.

کد مطلب 967567

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