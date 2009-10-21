دو ایرانی در میان دانشمندان برتر و جوان سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر، برترین مخترعان جوان سال 2009 با بررسی تحقیقات آنها در زمینه های پزشکی، رایانه، ارتباطات، الکترونیک، نانو و به طور کلی متحول ساختن جهان توسط این نشریه علمی در ماه آگوست معرفی شده اند که نام دو دانشمند جوان ایرانی در میان اسامی به چشم می خورد.

این نشریه عنوان مبتکر سال 2009 را به کوین فو دانشمند دانشگاه ماساچوست که بر وجود احتمال هک شدن تجهیزات پزشکی و الکترونیکی مانند کارتهای اعتباری یا دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب از طریق امواج رادیویی مطالعه می کند، اختصاص داده است.

همچنین جوزه گومز مارکز از موسسه ام آی تی نیز عنوان بشر دوست ترین مبتکر سال 2009 را دریافت کرده است. وی به دلیل ابداع تجهیزات کارآمد پزشکی برای استفاده در مناطق و کشورهای دور افتاده موفق به دریافت این عنوان شده است.

شهرام ایزدی و علی جاوه ای دو دانشمند ایرانی هستند که در میان دیگر دانشمندان برتر سال 2009 در لیست Technology Review قرار گرفته اند.

علی جاوه ای 29 ساله از سال 2005 به عضویت هیئت علمی دانشگاه کالیفرنیا برکلی درآمده در زمینه های انرژی و فیزیک الکترونی مطالعه می کند. جاوه ای به دلیل ابداع چاپ نانوکابلها بر روی مدارهای الکترونیکی در لیست Technology Review به عنوان یکی از برترین دانشمندان جوان سال 2009 انتخاب شده است. وی همچنین به دلیل ابتکار و نوآوری در تحقیقاتش جایزه آکادمی ملی علوم آمریکا را نیز دریافت کرده است.

شهرام ایزدی دانشمند 33 ساله شرکت مایکروسافت در انگلستان نیز به دلیل ابداع و تلاش برای گسترش فناوری برای افزایش تعامل انسان و رایانه در لیست برترینهای 2009 قرار گرفته است. وی تا کنون موفق به ارائه میز لمسی و سطحی هوشمند شده است که می تواند دسترسی به اطلاعات را در شیوه ای کاملا جدید امکانپذیر سازد.

از دیگر ابداعاتی که در این لیست توجه ویژه ای به آنها شده است ابتکار آروین دانشمند 32 ساله دانشگاه کالیفرنیا است که عروسکهای ساده را به شیوه و ابزاری آسان و ارزان قیمت برای تشخیصهای پزشکی تبدیل کرده است.

همچنین ارائه خدمات رایگان جستجو در اینترنت برای افراد نابینا توسط دانشمند 28 ساله دانشگاه روچستر از دیگر ابتکاراتی است که مورد توجه این نشریه قرار گرفته است.