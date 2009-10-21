پیکر سرلشگر شوشتری در نیشابور تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر چهارشنبه از میعادگاه شهدا مسجد صاحب ‌الزمان (عج) در خیابان امام خمینی نیشابور شروع شد، مسیری که پیاده در نیم ساعت قابل پیمودن است بر اثر تراکم سیل جمعیت عزادار در دو ساعت طی شد.

حجت الاسلام عبدالجواد غرویان امام جمعه نیشابور نماز شهید را اقامه کرد و شعارهای کوبنده مردم در محکومیت اعمال تروریستی بیانگر دشمن‌شناسی صحیح مردم و پایبندی آنها به اصول اسلامی و آرمان های انقلابی بود.

معاون استاندار خراسان رضوی، فرمانداران نیشابور و قوچان،‌ نماینده استاندار سیستان و بلوچستان،‌ فرماندهان سپاه استانهای خراسان رضوی، زنجان،‌ اصفهان و خوزستان، حجج الاسلام سبحانی نیا و حسینی نمایندگان فعلی نیشابور، ححج اسلام دولت‌آبادی و عسگری و مظفری نمایندگان سابق نیشابور و مشهد مقدس در مجلس، غیاثی رئیس سابق سازمان زندانهای کشور، ائمه جمعه نیشابور، تخت جلگه و تربت جام و شهرهای اقماری و جمعی از سرداران مشهور دفاع مقدس در کنار مردم در این مراسم حضور داشتند.

پیکر مطهر شهید شوشتری صبح فرداد پنجشنبه از میدان ۱۵ خرداد مشهدالرضا تا حرم مطهر رضوی با حضور امت شهیدپرور تشییع و پس از طواف در بارگاه نور باران رضوی در جوار همرزمان شهیدشان در بهشت رضا(ع) مشهد به خاک سپرده می شود.

نورعلی شوشتری متولد و اهل روستای ینگجه سرولایت از بخشهای توابع شهرستان نیشابور بود.

سردار سرلشکر نورعلی شوشتری صبح روز یکشنبه در یک حادثه تروریستی در شهرستان سرباز در مرز پاکستان با استان سیستان و بلوچستان همراه شمار دیگری از فرماندهان سپاه و انتظامی، علمای شیعه و سنی و مردم حاضر در گردهمایی سران و قبایل شیعه و سنی شهرستان سرباز به شهادت رسید.