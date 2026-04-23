به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فراجا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و سربازان گمنام امام زمان (عج) قاتل و عوامل شهادت فرج الله شوشتری، فرزند برومند سرلشکر شهید نورالله شوشتری دستگیر شدند. در این عملیات، قاتل به همراه ۸ نفر دیگر از عوامل دخیل در این جنایت، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: برخورد با عوامل کودتا دی ماه سال گذشته، تا دستگیری آخرین مجرم، در دستور کار پلیس قرار دارد.

گفتنی است؛ شهید فرج الله شوشتری، رهرو راه پدر شهید خود که از فعالان سیاسی و انقلابی در عرصه جهاد تبیین بود، در تاریخ ۱۹ دی ماه، در حین بازگشایی معبر مسدود شده بلوار کلاهدوز شهرستان مشهد مقدس، مورد حمله وحشیانه تعدادی از اغتشاشگران قرارگرفت و پس از تحمل ضربات متعدد اجسام متخلف نظیر سنگ، چاقو و ... به فیض شهادت نائل گردید.