پیروزی بزرگ آث میلان در مادرید/ شکست بایرن و جشنواره گل چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را می توان هفته شگفتی‌ها نامید. پس از شکست تیم‌های نامدار بارسلونا اسپانیا، گلاسکورنجرز اسکاتلند و لیورپول انگلستان، دیشب آث میلان هم دست به کار بزرگی زد و موفق شد رئال مادرید را در خانه‌اش مغلوب کند.

آث میلان که فصل جاری را با نتایجی نه چندان مطلوب آغاز کرده است، چهارشنبه شب در حالی به دیدار رئال مادرید رفت که کمتر علاقمند به فوتبالی شانس پیروزی برای این تیم قائل می شد اما شاگردان لئوناردو برزیلی پس از ارائه یک بازی ضعیف در نیمه اول در 45 دقیقه دوم روی درخشش پاتو برزیلی میزبان خود را به وادار به تسلیم کردند و در نهایت با برتری 3 بر2 از زمین مسابقه خارج شدند.

همانطور که عنوان شد آث میلان در نیمه اول بازی مقابل رئال مادرید نمایشی ضعیف داشت و با نتیجه یک برصفر تن به شکست داد. رئال نیمه اول را با تک گل دقیقه 19 رائول گونزالز پشت سر گذاشت و در نیمه دوم برای افزایش تعداد گل‌های زده خود به میدان آمد اما با گل دقیقه 62 آندرا پیرلو که از فاصله 35 متری به ثمر رسید، غافلگیر شد.

پاتو ستاره آث میلان در دیدار با رئال مادرید بود

آث میلان که با این گل زیبا به جریان بازی برگشته بود، 4 دقیقه پس از ثبت گل تساوی توسط پاتو برزیلی به گل دوم دست یافت. او به زیبایی دروازه کاسیاس را گشود و 71 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را خاموش کرد. رئال که برای تغییر نتیجه حمله می کرد بالاخره در دقیقه 76 توسط "درنته" بازی را مساوی کرد.

رئال برای گل سوم تلاش می کرد و به قدرت نهفته میلان در ضدحملات توجهی نداشت. در میان حملات چشم بسته رئال مادرید، این میلان بود که بازهم توسط پاتو در دقیقه 88 به گل سوم رسید. و این پایان کار رئال مادرید بود که بازی را با برتری آغاز کرد اما با دست خالی از زمین خارج شد.

در هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا نتایج جالب توجهی رقم خورد که یکی از آنها شکست 2 بریک بایرن مونیخ در زمین بوردو بود. بایرن که صدرنشین گروه A مسابقات لیگ قهرمانان بود، در مصاف با حریف فرانسوی ابتدا در دقیقه 6 با گل میشل سیانی، مدافع بودرو از میزبان خود پیش افتاد و به امید کسب یک پیروزی خارج از خانه در اندیشه گل‌های دیگر بود اما در نهایت شکست 2 بریک را متحمل شد.

در این بازی میشل سیانی در دقیقه 29 اشتباه خود را جبران کرد و با گشودن دروازه بایرن کار را به تساوی کشاند. ژرمن‌ها که در دقیقه 30 توماس مولر را با اخراج از زمین مسابقه از دست داده بودند در دقیقه 40 گل دوم را هم دریافت کردند تا با شکست 2 بریک به رختکن بروند. نیمه دوم بازی بوردو - بایرن مونیخ پربرخورد و جذاب بود اما طی آن گلی از خط دروازه‌ها نگذشت. مهمترین اتفاق این نیمه دو ضربه پنالتی بود که تیم بودرو در دقایق 66 و 88 توسط گورکوف و مارک پلانوس از دست داد و اخراج دانیل فان بویتن، مدافع بایرن در دقیقه 87 .

گروه A:

* بوردو فرانسه 2 - بایرن مونیخ آلمان یک

گل‌ها: میشل سیانی (29) و مارک پلانوس (40) برای بوردو و میشل سیانی (6 - گل به خودی) برای بایرن مونیخ

* یوونتوس ایتالیا یک - مکابی اسراییل صفر

گل: جورجیو کیه‌لینی (47)

گروه B:

* زسکا روسیه صفر - منچستریونایتد انگلستان یک

گل: لوئیز آنتونیو والنسیا (86)

* ولفسبورگ آلمان صفر - بشیکتاش ترکیه صفر

گروه C:

* زوریخ سوییس صفر - مارسی فرانسه یک

گل: ایوان گابریل هاینزه (69)

* رئال مادرید اسپانیا 2 - میلان ایتالیا 3

گل‌ها: رائول گونزالز (19) و درنته (76) برای رئال مادرید و آندرا پیرلو (62) و الکساندر پاتو (66 و 88) برای آث میلان

گروه D:

* چلسی انگلستان 4 - آتلتیکومادرید اسپانیا صفر

گل‌ها: سولومون کالو (41 و 52)، فرانک لمپارد (69) و لوئیز پریرا (90- گل به خودی)

* پورتو پرتغال 2 - آپوئل قبرس یک

گل‌ها: هالک (33 و 48 - پنالتی) برای پورتو و آلوارو پریرا باراگان (22 - گل به خودی) برای آپوئل