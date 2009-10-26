به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در نشست افتتاح بزرگترین مرکز خدمات داده های اینترنتی (IDC) که صبح امروز دوشنبه برگزار شد با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در کشور گفت: به موازات گسترش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات در کشور لازم است برای جلوگیری از آسیبهای فضای مجازی اقدام به پایش فضای اطلاعات کنیم تا تبادل اطلاعات در فضای امن صورت گیرد.

وی یکی از روشهای ایجاد فضای امن تبادل اطلاعات را راه اندازی مرکز خدمات داده های اینترنتی (IDC) دانست و افزود: از این رو سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ابلاغ رهبری در زمینه سامان بخشی به فضای اینترانت داخلی و الزام موثر همه دستگاهها در عدم استفاده از میزبانی سایر کشورها اقدام به راه اندازی IDC یا اینترانت ملی تبیان کردیم.

خاموشی با بیان اینکه در حال حاضر اینترانت تبیان خدمات خود را در سراسر کشور عرضه می کند، اظهار داشت: طبق ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سازمان موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات به ویژه در بخش دینی و فرهنگی شده است که با راه اندازی این مرکز قادر هستیم سرویسهای لازم را در این زمینه ارائه دهیم.

وی با اشاره به توانمندیهای این مرکز خاطرنشان کرد: توانایی این مرکز در حفظ و نگهداری از اطلاعات می تواند کشور را در تولید شناسنامه های مجازی یاری کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: امنیت اطلاعات در کشور اقتضا می کند که همه دانشگاهها و مراکز ملی از شبکه اینترانت ملی استفاده کنند. همچنین سازمانها می توانند از خدمات این مرکز چون اجاره فضای اشتراکی، سرورهای اختصاصی و اجاره فضا بهره مند شوند.

به گفته خاموشی فاز اول این مرکز راه اندازی شده است و به زودی فازهای دوم و سوم اجرایی می شوند.