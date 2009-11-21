17 سد مخزنی تا پایان سال جاری در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا عطار زاده ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های سد مخزنی آزادی و آبرسانی به شهر کرمانشاه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود 100 سد مخزنی جهت توسعه و ذخیره منابع آب در کشور در دست ساخت است که امیدواریم امسال 17 سد آن به بهره برداری برسد.

وی افزود: با بهره برداری از این سدها قدم بسیار خوبی در جهت توسعه کشاورزی و تامین آب شرب شهرهای کشور برداشته خواهد شد.

عطار زداده تصریح کرد: اغلب این سدها در مناطقی احداث شده که از نظر آبی وضعیت خوبی نداشته اند و با بهره برداری از این طرح ها پایداری در جهت تامین آب شرب و کشاورزی به وجود خواهد آمد.

وی در ادامه بر تسریع در عملیات اجرایی سد مخزنی زاگرس و طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه از سد گاوشان تاکید کرد.

سد مخزنی آزادی از نوع سنگ ریزه ای با هسته رسی با حجم مخزن معادل 70 میلیون متر مکعب، چهار هزار و 200 هکتار از اراضی منطقه را آبی و آب شرب بخشی از ثلاث باباجانی را نیز تامین می کند.

با اجرا طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه نیز سالانه 60 میلیون متر مکعب آب از سد مخزنی گاوشان به شهر کرمانشاه انتقال می یابد و بخشی از آب شرب شهر کرمانشاه تا سال 1415 تامین می شود.