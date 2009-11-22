پروانه ساخت "سگ کور" صادر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم مدتی پیش به تهیهکنندگی امیر سمواتی به شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه شد، اما این متن روز گذشته مورد تایید قرار نگرفت و مجوز ساخت آن صادر نشد.
این فیلم اولین پروژهای است که در دوره جدید معاونت سینمایی نتوانست مجوز ساخت دریافت کند. شنیده میشود یکی از دلایل این موضوع داستان تلخ "سگ کور" است.
فیلمنامه این فیلم توسط مهرشاد کارخانی و بابک پناهی نوشته شده است و درباره معضل بیکاری جوانان است و بیشتر لوکیشنهای آن در خیابانهای تهران و حومه قرار دارد.
"سگ کور" شرایط خاص و انسانی را بازگو میکند. شرایط دشواری که در آن چند جوان تلاش میکنند سگی را تصاحب کنند و به خاطر به دست آوردن پول بیشتر مجبور میشوند آن را چند بار بفروشند.
فیلمبرداری "سینما سوخته" فیلم تازه کارخانی که محصولی از سیمافیلم است به پایان رسیده و این فیلم در مراحل فنی است.
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