به گزارش خبرگزاری مهر، سایت آمریکایی "کانسومریست" که به مصرف کنندگان محصولات مختلف اطلاع رسانی می کند اعلام کرد که ضمانت تعمیر کاربرانی که در کنار رایانه های اپل سیگار می کشند باطل می شود.

شرکت استیو جابز در راستای قوانین سازمان بهداشت و امنیت شغلی که یک آژانس وابسته به وزارت کار آمریکا است این مقررات را عرضه کرده است.

به این ترتیب فروشگاههای اپل موظفند از تعمیر رایانه ای که بوی سیگار داده و یا آثاری از خاکستر سیگار در آن دیده می شوند خودداری کنند.

در این راستا مالکان دو رایانه "مک" نامه ای را به استیو جابز فرستاده و از وی درخواست کمک کرده اند. همچنین یک مشتری نامه ای را از فروشگاه اپل دریافت کرده که در آن نوشته شده است امکان تعمیر دستگاه رایانه وی وجود ندارد چون در این رایانه آثاری از خاکستر سیگار مشاهده شده و نیکوتین یکی از موادی است که از سوی سازمان بهداشت و امنیت شغلی به عنوان مواد خطرناک معرفی شده اند.

براساس گزارش macitynet، سایت "کانسومریست" در انتظار یک جواب رسمی از سوی اپل درباره سیاستهای جدید و پارامترهایی است که براساس آنها در صورت مشاهده آثار سیگار اپل برای ابطال ضمانت تعمیر رایانه اقدام می کند.

وابستگی به سیگار علاوه بر اینکه خطراتی جدی را برای سلامت فرد سیگاری و اطرافیان وی ایجاد می کند می تواند صدمات زیادی را به دستگاههای الکترونیکی نیز وارد کند به طوری که خاکستر سیگار حالت روغنی دارد و می تواند روی "مادربورد" رایانه بنشیند و مانع عملکرد درست پنکه دستگاه شود. پنکه برای خنک کردن دستگاه نقش مهمی ایفا می کند.