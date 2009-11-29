به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی آثار و اندیشههایی میپردازد که در اندیشه کانت در نگارش عقل محض تاثیرگذار بوده است.
نویسنده در این کتاب به بررسی آثاری میپردازد که به نقد عقل محض کانت منجر شده است.
نویسنده در این کتاب به بررسی آرای متفکرانی که پیش از کانت بر او تاثیر گذاشتهاند و متفکران هم عصر او در قرن هجدهم میلادی میپردازد و زمینههای شکلگیری معرفت کانت در نقد عقل محض را مورد بررسی قرار میدهد.
نویسنده معتقد است که این بررسی تاریخی و توجه به پیشینههای معرفتی کانت، خواننده را قادر میسازد تا درک بهتری از عقل محض و نقد کانت بر عقل محض که پیش از وی روند آن آغاز شده بود، برسد.
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