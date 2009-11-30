به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سردار اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در اولین همایش علمی - تخصصی پدافند غیرعامل ناجا گفت: آمادگی الزاماً برای جنگ نیست بلکه برای جلوگیری از یک جنگ خانمانسوز است و هر ملتی که نتواند به خوبی در زمان صلح برای روزگار جنگ آماده شود بستر مناسبی برای طمع دشمنان فراهم کرده است.



وی افزود: پدافند غیرعامل دفاع برای کاهش آسیب، پایداری‏، مقاوم سازی و مصون سازی تاسیسات است و پدافند غیرعامل دفاع غیر مسلحانه محسوب می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی علت اشغال ایران در جنگهای ایران و روس و جنگهای جهانی اول و دوم را عدم آمادگی حاکمان وقت دانست و تاکید کرد: در صورت آمادگی کشور در آن زمان دشمنان به این راحتی کشور را مورد تاخت و تاز قرار نمی دادند.

این مقام مسئول بازدارندگی را عنصر اصلی سیاست دفاعی اسلامی در جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: ‌اساساً سازماندهی و تجهیز یگانها مبتنی بر بازدارندگی است.

به گفته وی جلوگیری از آسیب پذیری و قدرت نابود سازی از عناصر بازدارندگی به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی کشور بر پیش بینی پدافند غیرعامل در جنگهای سخت، نیمه سخت و نرم تاکید کرد و افزود: امروز مهمترین سلاح دشمن هکرها هستند که سامانه های اطلاعاتی و دفاعی را مورد هجوم قرار می دهند.



وی دفاع مناسب و ایمن سازی سامانه های اطلاعاتی و دفاعی از هکرها را از اهداف پدافند غیرعامل نام برد.

سردار احمدی مقدم بر بومی سازی اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی تاکید کرد.



فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سیستمهای اقتصادی را در پشتیبانی از جنگ بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: خدمت رسانی به مردم و آرام نگه داشتن پشت جبهه در زمان جنگ بسیار مهم می باشد.

وی افزود: نیروی انتظامی باید کاری کند که نه تنها از آسیب مصون باشد بلکه در سخت ترین شرایط درگیر آسیبها نیز نشود.

سردار احمدی مقدم گفت: متحرک سازی، قدرت انعطاف، سرعت عمل، کاهش آسیب پذیری، انواع روشهای جایگزینی است که باید پیش بینی کنیم.

وی افزود: خوشبختانه طی دو سال اخیر گامهای خوبی در نیروی انتظامی برداشته شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه فرهنگ باید در رفتار نهادینه شود بر فرهنگسازی پدافند غیرعامل در رفتار سازمانی ناجا تاکید کرد.