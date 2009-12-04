عید سعید غدیر، عید وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در خطبه های این هفته نماز جمعه با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم و ولادت امام هادی (ع) گفت: در حالیکه نگرش بینش تاریخی نسبت به واقعه غدیر وجود دارد اما غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست بلکه در واقع جریانی جاری و حاکم در امت اسلام است.

وی عنوان کرد: در این روز میلیونها انسان با عقیده ها و نظرات مختلف دارای اصل مشترک عشق و محبت به امیرالمومنین حضرت علی (ع) هستند که این اصل مشترک آنها را به صورت یک پیکره و بدنه مبدل می سازد.

آیت الله علم الهدی با اشاره به این موضوع ولایت اهل بیت (ع) عامل اصلی و محور قطعی وحدت مسلمانها با یکدیگر است، گفت: بفرموده حضرت زهرا (س) ولایت اهل بیت (ع) قلعه محکمی است که درون این حصار امنیت از اختلاف، افتراق، جدایی و درگیری بین افراد مسلمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه غدیر عید وحدت است، عنوان کرد: مصوبه اخیر شورای حکام در آژانس بین المللی ثابت کرد دشمنان در مقابله با ما متحد و همدست شده اند و از هرنوع حرکت بی بندوبارانه و درنده خویی که آنها را در دنیا با وقاحت رسوا کند باکی ندارند و شرایط اجتماعی امروز جامعه و امت ما بیشتر از هر زمان نیاز به وحدت دارد.

آیت الله علم الهدی افزود: در شرایطی کنونی کفر جهانی در برابر ما به اجماع رسیده اند و آنان به دنبال ایجاد تفرقه و برهم زدن وحدت کشور هستند.

وی از جوانان و عموم مردم خواست تا با بصیرت کامل عوامل اختلاف برانگیز را شناسایی و آنهایی که ولایت را خدشه دار می کنند، شناسایی کنند.