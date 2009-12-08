به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی صبح سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری شعر علوی در ساری افزود: شعر علوی در ادب فارسی جریانی زنده و پویاست که ریشه ای عمیق در فرهنگ ایران دارد.

وی خاطر نشان کرد: جشنواره شعر علوی فرصتی است تا شاعران پر احساس، عشق به خاندان محبت را زمزمه کنند.

وی اظهار داشت: در دهمین جشنواره سراسری شعر علوی هزار و 411 شعر از سوی 532 شاعر به دبیرخانه ارسال شده است.

ابراهیمی افزود: بیشترین آثار ارسالی مربوط به شاعران مازندرانی بوده و استانهای قم، اصفهان و مرکزی در رده‌ های بعدی قرار می‌گیرند و بخشهای کودک و نوجوان و بومی نیز در جشنواره دهم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: شخصیت وجودی امیرالمومنین علی (ع) قابل توصیف نیست اما شاعران ما در راستای ارادتشان به مولا، تلاش کرده اند تا گوشه ای از زیبایی و عظمت مولود کعبه را در قالب عشق و شور بیان کنند.

وی با اشاره اینکه شعر علوی باید به دنبال ارتقا معرفت دینی مخاطبان خود باشد، افزود: شعر علوی باید باورهای دینی و شیعی مخاطبان را افزایش دهد.

ابراهیمی مازندران را مهد علویان ایران در گذشته ای دور خواند که با پذیرفتن حکومت شیعی، نخستین بنیانگذاران شیعه در ایران بوده اند و به خود می بالند که میزبان علوی سرایان میهن عزیزمان هستند.

وی افزود: پرداختن به شعر یک نیاز است زیرا وجود ما با چنین اشعاری آمیخته شده است و این جشنواره می‌تواند استعداد جوانان را شکوفا سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان شعر دینی ریشه در دین دارد و دین برای رهایی انسان آمده است، افزود: در استفاده از ابزار فرهنگ و هنر برای انتقال آموزه‌های دینی هر کسی براساس معرفت خود از این اندیشه ناب برخوردار می ‌شود.

دهمین جشنواره سراسری شعر علوی 22 آذر ماه در ساری مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی مازندران برگزار می شود.