سردار علی مقواساز در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه اختتامیه جشنواره «دیار علویان» در سواحل استان مازندران بیان کرد: مردم این استان زحمت‌کش و مهمان‌نواز هستند و با حضور گسترده خود نشان دادند فرهنگ علوی در میانشان زنده است.

وی افزود: جشنواره یار علویان حاصل هم‌افزایی و تلاش همه دستگاه‌ها، نهادها و گروه‌های مردمی است و برنامه‌های آن شامل نمایشنامه، مقاله‌خوانی، اجرای سرود، موسیقی و فعالیت‌های ورزشی برای عموم مردم می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری سازمان بسیج تأکید کرد: حضور پرشور نوجوانان، جوانان و بزرگ‌ترها در این جشنواره نشان از پویایی فرهنگی جامعه و ظرفیت بالای مردم مازندران در عرصه‌های هنری دارد.

وی گفت: جشنواره فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ علوی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و استان مازندران یکی از فعال‌ترین میزبانان این رویداد است.