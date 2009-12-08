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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

رجب زاده به مهر اعلام کرد:

دستگیری 204 نفر در تجمع غیرقانونی 16 آذرماه/ 18 پلیس مجروح شدند

دستگیری 204 نفر در تجمع غیرقانونی 16 آذرماه/ 18 پلیس مجروح شدند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری165 مرد و 39 زن در تجمعات غیرقانونی و درگیری های پراکنده روز 16 آذر تهران خبر داد و گفت: 18 پلیس نیز در این زمینه مجروح شده اند.

سرتیپ عزیز الله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده افراد بازداشت شده در مراجع ذیصلاح قضایی در حال رسیدگی است .

این مقام مسئول در نیروی انتظامی تاکید کرد: پیش از این اعلام کرده بودیم که هر نوع تجمع در این روز غیر قانونی است اما باز هم در اطراف دانشگاه تهران شاهد تجمعاتی بودیم.

وی همچنین ادامه داد: در درگیری های روز گذشته 18 نفر از پرسنل نیروی انتظامی مجروح شدند.

رجب زاده بیان داشت: در درگیری های روز گذشته 19 مورد تخریب گزارش شده و تعدادی تابلو راهور نیز از بین رفته است.

وی گفت : حداکثر حدود 2 هزار نفر در تجمع های غیر قانونی روز گذشته حضور داشته اند.

کد مطلب 996618

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