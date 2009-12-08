دستگیری 204 نفر در تجمع غیرقانونی 16 آذرماه/ 18 پلیس مجروح شدند

سرتیپ عزیز الله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده افراد بازداشت شده در مراجع ذیصلاح قضایی در حال رسیدگی است .
این مقام مسئول در نیروی انتظامی تاکید کرد: پیش از این اعلام کرده بودیم که هر نوع تجمع در این روز غیر قانونی است اما باز هم در اطراف دانشگاه تهران شاهد تجمعاتی بودیم.
وی همچنین ادامه داد: در درگیری های روز گذشته 18 نفر از پرسنل نیروی انتظامی مجروح شدند.
رجب زاده بیان داشت: در درگیری های روز گذشته 19 مورد تخریب گزارش شده و تعدادی تابلو راهور نیز از بین رفته است.
وی گفت : حداکثر حدود 2 هزار نفر در تجمع های غیر قانونی روز گذشته حضور داشته اند.
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