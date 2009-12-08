رجب زاده به مهر اعلام کرد: دستگیری 204 نفر در تجمع غیرقانونی 16 آذرماه/ 18 پلیس مجروح شدند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری165 مرد و 39 زن در تجمعات غیرقانونی و درگیری های پراکنده روز 16 آذر تهران خبر داد و گفت: 18 پلیس نیز در این زمینه مجروح شده اند.