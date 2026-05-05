۱۲ هزار عکس «آرتمیس ۲» از ماه منتشر شد

خدمه ماموریت «آرتمیس۲» به مدت ۱۰ روز به قسمت دور دست ماه رفتند و بازگشتند و در این مسیر بیش از ۱۲ هزار عکس ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایو ساینس، برخی از این عکس ها منتشر شده اند و چشم اندازی نادر از قسمت دور دست ماه طی خورشید گرفتگی را نشان دادند. اما در روزهای گذشته ناسا بی سروصدا هزاران عکس دیگر را در آرشیو عمومی خود از عکاسی فضانوردان آپلود کرد.

این عکس ها از داخل کپسول اوریون و توسط «رید وایزمن»،«کریستینا کوخ»،«ویکتور گلاور» فضانوردان ناسا و « جرمی هانسن» فضانورد کانادایی ثبت شده اند. تصاویر مذکور زاویه دید خدمه ماموریت را از نخستین روزی که در مدار زمین گذراندند تا دور زدن دور ماه و بازگشت به سیاره خاکی نمایش می دهد.