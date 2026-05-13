روبات انسان نمای چینی به ماه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ(HKUST) این روبات ۱۰۰ کیلوگرمی را ابداع کرده اند که بعنوان باربر برای حمل و نقل و نصب تجهیزات در نقاط مختلف ماه قبل از فرود فضانوردان روی آن عمل می کند.

قسمت بالای بدنه روبات انسان نمای مذکور شامل دو بازو است که روی ماژولی با چهار چرخ و پنل های خورشیدی قرار گرفته اند. گائو یانگ پروفسور در HKUST در این باره به نشریه «ساوث چاینا مورنینگ پست» می گوید: شنیده ام ماموریت «چانگ ۷» احتمالا نخستین روبات انسان نما را روی قطب جنوب ماه فرود می آورد. اما روبات ما به قسمت دیگری از قطب جنوب این سیاره می رود که منطقه بسیار بزرگی است و همه ما درباره آن کنجکاویم. این یک نمایش نوآورانه از فناوری روباتیک انسان نما روی ماه توسط چین است. ما به این طراحی افتخار می کنیم.

وی در ادامه افزود هوش مصنوعی که روی روبات به کار رفته می تواند اشیا را شناسایی و ردیابی کند. به این ترتیب استراتژی مورد نیاز را قبل از انجام فرایند آماده کند.

چین تصمیم دارد تا ۲۰۳۰ میلادی فضانورد روی سطح ماه بفرستد و طی چند دهه اخیر یک برنامه فضایی بسیار بلندپروازانه را دنبال کرده است.

ناسا تصمیم دارد به عنوان بخشی از ماموریت آرتمیس IV، تا ۲۰۲۸ میلادی فضانوردان را دوباره به ماه بفرستد. البته این ماموریت نخست قرار بود در ۲۰۲۴ میلادی انجام شود.