فاصله میان آرتمیس۲ و ایستگاه فضایی چینی رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر جاناتان مک داول فیزیک اخترشناس و ردیاب ماهواره ها در مجموعه ای از پست ها در شبکه اجتماعی ایکس این رویداد را توضیح داد. وی مسافت بین کپسول اوریون و تیانونگ را محاسبه کرد.

نخست مک داول اعلام کرد فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی پیشگامان در زمینه دورترین افراد از چهار خدمه آرتمیس ۲ بودند. اما او در پست دیگری اعلام کرد در واقع فاصله تیانگونگ تا فضانوردان آرتمیس ۲ اندکی بیشتر است.

در ششم آوریل کپسول مذکور در اطراف بخش دور دست ماه پرواز می کرد و به حداکثر فاصله ۴۱۹ هزار و ۶۴۳ کیلومتر از ایستگاه فضایی تیانگونگ رسید. حداکثر فاصله کپسول اوریون تا ایستگاه فضایی بین المللی نیز در این میان ۴۱۹ هزار و ۵۸۱ کیلومتر بود.