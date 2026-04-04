مسافران ماه ۱۶۰ هزار کیلومتر از زمین دور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، مدیران ناسا با توجه به آپدیت جدید ماموریت ۱۰ روزه آرتمیس ۲ اعلام کردند خدمه باید ۲۴۱ هزار و ۴۰۰ کیلومتر دیگر سفر کنند تا به مقصد خود برای گذر از کنار ماه برسند. به این ترتیب آنها به عمقی از فضا می روند که تاکنون کسی به آنجا نرفته است.

یک تیم سه نفره از فضانوردان ناسا و یک فضانورد کانادایی چهارشنبه شب به وقت محلی آمریکا از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شدند.

فضاپیمای اوریون که حامل این فضانوردان است، اکنون در مسیری است که به دور ماه می رود و از گرانش طبیعی قمر زمین برای سفر بازگشت خود استفاده می کند.

ایستگاه زمین «گون هیلی» در کورنوال به ردیابی این پرواز کمک می کند.

طی این ماموریت، در حالیکه ماژول فضایی مذکور ازفاصله حدود چهار هزار مایلی قسمت دور افتاده ماه گذر می کند، ارتباط خدمه آن با زمین به مدت ۴۰ دقیقه قطع خواهد شد. هدف از انجام آرتمیس ۲ آزمایش فناوری های لازم برای اکتشاف طولانی مدت در ماه و سفرهای فضانوردان به مریخ است.

این ماموریت دو ماه به دلیل نشتی سوخت هیدروژن و وجود مانع در خطوط هلیوم به تعویق افتاده بود.

ناسا آخرین بار در سال ۱۹۷۲ میلادی در ماموریت آپولو ۱۷ فضانوردانی را به ماه فرستاد. این آژانس فضایی بین المللی تصمیم دارد تا ۲۰۲۸ میلادی و قبل از چین فضانوردان را روی سطح ماه فرود بیاورد.