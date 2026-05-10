آزمایش کپسول بلواوریجین برای سفر به ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آژانس فضایی آمریکا تصمیم دارد در ۲۰۲۸ میلادی فضاپیمایی روی سطح ماه فرود بیاورد و در همین راستا برای ساخت لندرهایی که بتوانند انسان را به سطح قمر طبیعی زمین ببرند، با بلواوریجین و اسپیس ایکس قرارداد بسته است. هرچند هیچ یک از این دو شرکت تاکنون قابلیت فرودآوردن لندر روی ماه را نمایش نداده اند.

ناسا در روزهای گذشته یک نمونه اولیه از کابین خدمه لندر «مارک ۲» بلواوریجین را به نمایش گذاشته تا آموزش ها با آن آغاز شود.

نمونه اولیه کپسول با ارتفاع ۱۵ فوت در مرکز فضایی جانسون قرار دارد و سازمان فضایی آمریکا و بلواوریجین می توانند مجموعه ای از تست هایی با تعامل انسانی(human-in-the-loop tests)از جمله سناریوی ماموریت های مختلف، ماموریت کنترل ارتباطات، کنترل لباس فضانوردی و آماده سازی برای شبیه سازی پیاده روی روی ماه، انجام دهند.

این ماکت فقط شامل کابین خدمه است که در پایه لندر قرار دارد. کل این مجموعه با بقیه سیستم‌های یکپارچه، هنگام رسیدن به ماه، ارتفاعی معادل ۵۲ فوت خواهد داشت. اما همانطور که تلاش‌های اخیر نشان داده است، فرود آرام روی ماه آسان نیست و از سوی دیگر بلو اوریجین و اسپیس ایکس برای آماده‌سازی لندرهای خود طبق جدول زمانی فعلی ناسا، کار سختی در پیش دارند. یک نسخه بدون سرنشین لندر بلواوریجین به نام Endurance یا MK۱ قبل از انجام نخستین ماموریتش در سال جاری میلادی، در اتاق خلا گرمایشی ناسا حال آزمایش است.