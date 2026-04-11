۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

مسافران ماه به زمین برگشتند

چهار فضانورد ماموریت آرتمیس ۲ در آب های ساحل سن دیگو فرود آمدند و به این ترتیب ماموریتی که رکوردهای پروازهای فضایی را شکست پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، آرتمیس ۲ در تاریخ یکم آوریل ۲۰۲۶ میلادی آغاز شد و طی آن چهار فضانورد در کپسول فضایی اوریون به ماه سفر کردند. رید وایزمن، ویکتور گلاور و کریستینا کوخ از ناسا همراه جرمی هانسن از سازمان فضایی کانادا به سمت ماه سفر کردند.

این ماموریت دومین پرتاب موشک عظیم اس ال اس نیز به شمار می رفت. جارد ایزاکمن مدیر ناسا از روی عرشه کشتی USS John P. Murtha عملیات فرود فضانوردان را تماشا کرد.

به نوشته آسوشیتدپرس، کپسول اوریون کل فرایند فرود را در حالت اتوماتیک انجام داد. این کپسول با سرعت ۳۳ ماخ یا ۳۳ برابر سرعت صوت به اتمسفر زمین رسید.

شیوا سعیدی

