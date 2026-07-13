آرتمیس ۲ رکورد تماشای پخش زنده ناسا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طبق بیانیه ناسا به طور دقیق ۱۴۹.۴ میلیون نفر در ماه های مارس و آوریل ۲۰۲۶ میلادی برای دنبال کردن چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» حین آماده سازی ماموریت، بلند شدن موشکSLS از روی زمین، گذر فضاپیما از کنار ماه و فرود در اقیانوس آرام از پلتفرم های ناسا استفاده کردند.

به گفته سازمان فضایی آمریکا، این میزان بازدید پخش زنده ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعالیت های ماموریت و نماهایی از فضاپیمای اوریون را نیز شامل می شود. رید وایزمن، ویکتور گلاور و کریستینا کوخ از ناسا همراه جرمی هنسن از آژانس فضایی کانادا در این ماموریت حضور داشتند.

گلاور، کوخ و هنسن به ترتیب نخستین فرد سیاهپوست، نخستین فضانورد زن و نخستین فرد غیر آمریکایی بودند که فراتر از مدار زمین سفر کردند.

پخش زنده ماموریت در شبکه های اجتماعی با استقبال روبرو شد زیرا فعالیت های فضانوردان از جمله تلاش برای تعمیر توالت، توصیف خدمه از سطح ماه و غیره را نمایش می داد.

پخش زنده پرتاب«آرتمیس ۲ » به اوج خود رسید و حدود ۳.۶۷ میلیون بیننده همزمان داشت.

ناسا اعلام کرد که این یک رکورد است و از سایر پرتاب‌های بزرگ در تاریخ اخیر این سازمان، از جمله ماموریت بدون سرنشین «آرتمیس ۱» به مدار ماه در نوامبر ۲۰۲۲ یا تلسکوپ فضایی جیمز وب در دسامبر ۲۰۲۱، پیشی گرفته است.

آژانس در این اطلاعیه فاش نکرده است که هر رویداد چند بازدید داشته است.