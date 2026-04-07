فضانوردان آرتمیس۲ دور ماه دور زدند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، رکورد پیشین ۴۰۰ هزار و ۱۷۱ کیلومتر بود که شش آوریل سال جاری میلادی در ساعت ۱۷:۵۷ دقیقه به وقت گرینویچ شکسته شد. در این زمان کپسول اوریون ماموریت آرتمیس ۲ دور زدن در قسمت دورافتاده ماه را آغاز کرد.

آرتمیس ۲ قسمت در یک گذر هفت ساعته قسمت دورافتاده ماه را دور زد وچهار فضانورد این ماموریت به چشم اندازی از نزدیک ترین همسایه زمین دست یافتند که تاکنون توسط انسان مشاهده نشده بود. این خدمه همچنین شامل خورشیدگرفتگی کامل از ورای ماه بودند.

به گفته مقامات ناسا فاصله این ماموریت تازمین درحدود ساعت ۲۳ به وقت گرینویچ به ‍۴۰۶ هزار و ۷۷۸ کیلومتر رسید.

جیم لاول فرمانده ماموریت آپولو ۱۳ از ماه ها قبل می دانست و به همین دلیل قبل از مرگش در آگوست ۲۰۲۵ میلادی پیامی تبریک آمیز به خدمه آرتمیس ۲ فرستاد.

قرار است کپسول اوریون ۱۰ آوریل مصادف با جمعه به وقت آمریکا به زمین بازگردد و در آب های خلیج سن دیگو فرود بیاید.

اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود نخستین ماموریت فرود آرتمیس روی ماه در أواخر ۲۰۲۸ میلاد انجام می شود.این ماموریت آرتمیس ۴ است که البته قبل از آن آرتمیس ۳ برای آزمایش فناوری پهلو گیری و تکنیک هایی در مدارپایین زمین آزمایش می شود.