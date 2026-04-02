ماموریت آرتمیس ۲ برای رفتن به ماه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این فضاپیما رید وایزمن، ویکتور گلاور، کریستینا کوخ فضانوردان ناسا و جرمی هانسن فضانورد کانادایی را برای سفری ۱۰ روزه به اطراف ماه می برد.

این نخستین ماموریت سرنشین دار آرتمیس است وزمینه را برای سفرهای بعدی به ماه فراهم می کند. همچنین این نخستین پرتاب فضانوردان با موشک SLS و فضاپیمای اوریون به حساب می آید. علاوه بر آن این نخستین بار پس از برنامه فضایی آپولو است که فضانوردان به اعماق فضا سفر می کنند.

چند ساعت پس از آغاز این سفر، فضانوردان توانستند چشم اندازی از زمین را مشاهده کنند. البته آنها از مشکلی در سیستم مدیریت پسماند گزارش دادند که در واقع نخستین توالت نصب شده در یک ماموریت به اعماق فضا است. خوشبختانه فضانوردان یک گزینه پشتیبان در اختیار داشتند که در واقع همان کیسه های جمع آوری پسماند است که خدمه آپولو استفاده کردند و قبلا روی سطح ماه رها کرده بودند.

در ساعت ۲۲:۴۳ دقیقه به وقت آمریکا فضاپیمای اوریون حامل چهار فضانورد به طور موفقیت آمیز از بوستر بالایی موشک SLS جدا شد. سپس گلاور به طور دستی کپسول را راهبری کرد تا نشان دهد چطور فضاپیمای اوریون در ماموریت های آتی لندرهایی که اسپیس ایکس و بلواوریجین می سازند را حرکت دهد و پهلو گیری کند.