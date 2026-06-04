۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴

امین فائضی

پخت و اطعام عید غدیر در شیراز

همزمان با عید ولایت ، مراسم پخت بیش از ۱۰ هزار پرس ناهار به همت محبین امیرالمؤمنین (ع) در شیراز برگزار شد.

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