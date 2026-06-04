استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴ دریافت تصاویر امین فائضی پخت و اطعام عید غدیر در شیراز همزمان با عید ولایت ، مراسم پخت بیش از ۱۰ هزار پرس ناهار به همت محبین امیرالمؤمنین (ع) در شیراز برگزار شد. برچسبها اطعام غدیر عید سعید غدیرخم شیراز عکس استانها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 مطالب مرتبط شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز از ساعت ۱۷ آغاز مراسم شادپیمایی و مهمونی کیلومتری عید غدیر در شیراز طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر پخت ۴ هزار پرس اطعام عید غدیر در مرودشت توزیع کیک ۳۱۳ کیلویی عید غدیرخم در مرودشت مهمانی کیلومتری غدیر با ۴۲۰ موکب مردمی در گلستان آغاز شد برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی عقد اخوت در حرم مطهر شاهچراغ (ع) آیین ادبی «شب شعر غدیر» در لارستان جشن بزرگ عید سعید غدیر در شیراز
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