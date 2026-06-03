https://mehrnews.com/x3cdTV ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6849803 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴ طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم شیراز- در این ویدئو طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیر را مشاهده میکنید. دریافت 29 MB کد مطلب 6849803 کپی شد مطالب مرتبط توزیع هزار بسته معیشتی همزمان با عید غدیر در شیراز پیام غدیر جریان همیشه جاری ولایت در طول تاریخ است ولایت امیرالمؤمنین(ع) بزرگترین نعمت الهی برای هدایت بشریت ملت ایران میراثدار راه امیرالمؤمنین(ع) است رونمایی از تابلوی «غدیری» در مرکز آسمان حوزه هنری فارس شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز از ساعت ۱۷ سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز پخت و اطعام عید غدیر در شیراز لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر آیتالله دژکام: غفلت از غدیر، امت اسلامی را به عاشورا رساند برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی آغاز مراسم شادپیمایی و مهمونی کیلومتری عید غدیر در شیراز رژه خودرویی در ممسنی به مناسبت دهه امامت و ولایت امیری: مردم فارس در روزهای سخت، پای انقلاب ایستادند فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر شیراز
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