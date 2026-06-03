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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴

طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم

طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم

شیراز- در این ویدئو طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیر را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6849803

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