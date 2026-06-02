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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲

برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی

برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی

لارستان- در این ویدئو برگزاری جشن عید غدیرخم توسط اداره تبلیغات اسلامی لارستان برای کودکان لاری را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848570

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