https://mehrnews.com/x3cdpL ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6848570 استانها فارس استانها فارس ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲ برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی لارستان- در این ویدئو برگزاری جشن عید غدیرخم توسط اداره تبلیغات اسلامی لارستان برای کودکان لاری را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6848570 کپی شد مطالب مرتبط پویش «نبا عظیم» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) ولایت امیرالمؤمنین(ع) بزرگترین نعمت الهی برای هدایت بشریت لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر مهمانی کیلومتری غدیر؛ روایتی از انسجام ملی در روزهای همدلی اهمیت ثبت جهانی روایت حمله دشمن به دادگستری لارستان غدیر در قاب شعر؛ شاعران آیینی فارس در زریندشت گرد هم آمدند غدیر؛ حکمرانی دینی و امتداد یک حقیقت الهی در طول تاریخ رایگان بودن خدمات رسانی مترو شیراز در روز عید غدیر توزیع هزار بسته معیشتی همزمان با عید غدیر در شیراز طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم پخت و اطعام عید غدیر در شیراز برافراشته شدن پرچم بارگاه امام علی(ع) در شیراز سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز برگزاری ویژهبرنامههای عید سعید غدیرخم در حرم شاهچراغ(ع) پیام غدیر جریان همیشه جاری ولایت در طول تاریخ است شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز از ساعت ۱۷ برافراشته شدن پرچم متبرک حرم امیرالمؤمنین(ع) در قلب شیراز آیتالله دژکام: غفلت از غدیر، امت اسلامی را به عاشورا رساند برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر لارستان
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